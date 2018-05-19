Москва, 19 мая, 2018, 13:15 — ИА Регнум. В Москве в пятницу, 18 мая, и утром в субботу, 19 мая, выпало 45% месячной нормы осадков. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает телеканал RT со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле в дождь. 1889

По словам метеоролога, прогнозы синоптиков сбылись — во второй половине дня 18 мая в столице начались ливневые дожди, сопровождавшиеся грозами. По словам очевидцев в отдельных местах наблюдался даже мелкий град.

К 21:00 18 мая в Москве выпало от 9 до 16 мм осадков, а по области — до 17 мм. Дожди продолжались и в ночь на 19 мая.

В итоге, по данным метеостанции на ВДНХ, в столице выпало 23 мм осадков, что составляет 45% от месячной нормы мая.

При этом столица ещё остается под властью циклона, который быстро смещается на северо-восток. Дожди сегодня продолжатся и в городе может выпасть ещё 10 мм осадков.

На смену циклона придет крупный антициклон, который на несколько дней установит сухую и жаркую погоду.