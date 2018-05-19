Москва, 19 мая, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Если кто и надеялся, что ликвидация ФАНО сулит Академии наук хорошие перспективы, то назначение министром науки и высшего образования главы этого ведомства Михаила Котюкова ставит под сомнение эти чаяния.

Наука. Советский плакат

Сложно предположить, что новый министр готов «сам себя высечь», он же не унтер-офицерская вдова, а серьезный и опытный управленец. И, конечно, методы работы ФАНО перенесёт в созданное Министерство науки и высшего образования. Да и люди, работавшие в Агентстве под его началом, тоже, вероятнее всего, трудоустроятся в новой структуре. Так что это даже не попытка влить новое вино в старые мехи. Это изменение названия с сохранением содержания столь непопулярной среди ученых управляющей организации.

Впрочем, есть и другой взгляд на ситуацию. Известный российский журналист, автор нашумевшей в свое время книги «Убийство РАН» Владимир Губарев не особенно обеспокоен фигурой нового министра.

«Прогнозировать судьбу нашей науки легко, — сообщил он ИА REGNUM, — Она не зависит от чиновников и всевозможных реформ, которые идут вокруг науки. Нужны не чиновники, а идеи. И те, кто способен их реализовать. «Те» есть, а вот идей нет».

Так что особенно тужить или радоваться по поводу назначения министром Михаила Котюкова оснований нет. Не им определяется успех или неуспех науки. Во всяком случае судьбу РАН он точно не изменит.

«Наша наука из кризиса не вышла, — уверен Владимир Губарев, — хотя появились иллюзии, что такое произошло».

И все же не будем недооценивать силу «иллюзий». Как известно, надежда умирает последней. Так что стоит подождать.

«Судьба нового министра известна, — считает респондент ИА REGNUM — через какое-то время он займет подобную должность». Возможно, даже повыше.

Во всяком случае знаки такого сценария развития событий можно было заметить: в выступлениях бывшего главы ФАНО, в которых появилась тема сельского хозяйства, в частности, внедрения инновационных разработок для аграрно-промышленного комплекса Орловской области. ФАНО планировало также «организовать исследование конкурентоспособности продукции местных сельхозпроизводителей», что должно помочь «при необходимости изменить структуру производства, эффективно применять современные технологии».

В марте нынешнего года Михаил Котюков участвовал в совещании по научно-техническому развитию сельского хозяйства. На встрече обсуждалась реализация Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017−2025 годы, которая предусматривает разработку и выполнение подпрограмм по наиболее импортозависимым направлениям агропромышленного комплекса, реализацией которых занималось и ФАНО. Речь о создании конкурентоспособных мясных кур бройлерного типа, а также о развитии селекции и семеноводства картофеля и свеклы в РФ.