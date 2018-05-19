Москва, 19 мая, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе своего официального визита в Российскую Федерацию выйдет на связь с членами экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом сегодня, 19 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с программой визита японского премьер-министра.

skeeze МКС

Известно, что Абэ посетит Россию с 24 по 27 мая. 25 мая Абэ примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая он должен встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Также на 26 мая запланирован сеанс связи премьер-министра Абэ с экипажем МКС.

Напомним, сейчас на МКС работает международный экипаж, в состав которого входят два российских космонавта — Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, трое американских астронавтов — Скотт Тингл, Ричард Арнольд, Эндрю Фойстел, а также японский астронавт Норишиге Канаи. Японский астронавт должен вернуться на Землю в июне вместе с Тинглом и Шкаплеровым.