Кемерово, 19 мая, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Более миллиона деревьев высадили жители Кемеровской области в Единый день посадки леса.

Иван Шишкин. Сосновый бор. 1895

Так, в Ленинск-Кузнецком районе региона участники акции накануне, 18 мая, заложили аллею Новосёлов в жилом районе п. ст. Егозово. Теперь здесь растут 500 саженцев сосны, рябины и березы. Придорожная аллея в п. Демьяновк пополнилась саженцами 200 деревьев хвойных и лиственных пород. Аллея Памяти в с. Панфилово приумножилась 150 молодыми соснами. Жители Таштагольского района высадили больше 7 тыс. елей на 13 безлесных склонах, а в Березовском районе депутаты горсовета и активисты совета ветеранов в честь 75-летия Кемеровской области высадили 75 саженцев ели. В Мариинском районе Кузбасса появились молодые кедры, сосны, рябины, в Калтане — почти 2 тыс. деревьев и кустарников. В Яе на улице Вокзальной высажено 300 сосен, которые в будущем станут завесой железнодорожного полотна. Посадки леса прошли также в Новокузнецком и Топкинскомрайонах, в Прокопьевске, Белово и Киселевске.

А сегодня, 19 мая, в п. Ясногорском Кемеровского муниципального района высажены 100 саженцев сосен.

Как сообщили ИА REGNUM в кузбасском департаменте лесного комплекса, всего к акции присоединились более 300 тыс. кемеровчан. Это работники администраций, депутаты местных советов, члены общественных организаций, студенты, школьники, ветераны, работники лесного комплекса, промышленных предприятий, организаций социальной сферы и неравнодушные жители. Все вместе посадили 1 млн 14 тыс. деревьев и кустарников. Посадки прошли на площади более 320 га. Создано 166,8 га хвойных насаждений, восстановлен лес на 94 га нарушенных угледобычей земель. На всех территориях Кемеровской области были заложены парки, скверы и аллеи.

Отметим, что с 25 апреля по 25 мая в Кемеровской области проходит месячник посадки деревьев, приуроченный к 75-летию Кемеровской области. Массовые акции по озеленению в регионе проводятся с 2002 года. В 2018 году, учитывая региональные и федеральные программы, в Кузбассе будут высажены 4 млн 200 тыс. хвойных деревьев.