Красноармейск, Саратовская область, 19 мая, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Пассажирский автобус загорелся в городе Красноармейске Саратовской области. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Саратовской области.

PublicDomainPictures Сгоревший автобус

Сообщается, что загорелся автобус, перевозивший пассажиров по городу Красноармейску. Площадь пожара составила 35 кв. м. Причина пожара устанавливается. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Пожар был потушен силами шестерых сотрудников МЧС при 12 единицах техники.