Нью-Дели, 19 мая, 2018, 09:57 — ИА Регнум. На северо-западе Индии в результате аварии с участием грузовика погибли 19 человек, ещё семеро получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает 19 мая агентство ANI.

garycycles8 Перевернувшийся грузовик

Отмечается, что трагедия произошла утром, когда грузовик, перевозивший цемент в мешках, опрокинулся в деревне Баваяли штата Гуджарат. По информации агентства, пострадавшие пассажиры грузовика госпитализированы, тела погибших вскоре будут отправлены на вскрытие. Также сообщается, что водитель с места инцидента предпочёл скрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Нью-Джерси (США) произошла авария с участием школьного автобуса. В результате столкновения с грузовым автомобилем погибли два человека, ещё несколько получили травмы.

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