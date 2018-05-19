Атланта, США, 19 мая, 2018, 09:57 — ИА Регнум. В результате стрельбы на парковке у школы Mt. Zion High School в округе Клейтон (штат Джорджия, США) погибла женщина, ещё двое пострадали, передаёт телеканал 11alive.

Школа Mount Zion High School

Отмечается, что после выпускной церемонии в школе, родственники школьников начали разъезжаться, и на переполненной стоянке повздорили водители. Спор перерос в конфликт, в результате которого началась стрельба. В результате инцидента одна девушка получила огнестрельное ранение ноги, другая была избита, а ещё одна — погибла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при стрельбе в школе в Санта-Фе (штат Техас, США) погибли 10 человек, еще 10 получили ранения. Стрельбу открыл один из 17-летних учеников школы. В полиции сообщили, что перед нападением злоумышленник разместил в здании школы и вокруг неё несколько взрывных устройств, а затем, вооружившись дробовиком и револьвером, пришел в школьный класс и принялся расстреливать учеников.

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