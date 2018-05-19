Якутск, 19 мая, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Разлив нефтепродуктов в речном порту Якутска будет полностью ликвидирован за двое суток. Об этом сообщает 20 мая пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики Якутии.

Judith Doyle Нефтяное пятно

Отмечается, что утечка нефтепродуктов произошла во время демонтажа старого судна. Пл сведениям министерства, за ночь проведена обработка сорбентом 150 кв.м., в то время как общая площадь загрязнения составляет порядка 500 кв. м. Мониторинг качества воды в акватории показал содержание нефтепродуктов ниже предельно допустимой концентрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Сызранском районе Самарской области произошла утечка бензина из трубопровода Сызранского нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит «Роснефти».

Сотрудники предприятия обнаружили на трубопроводе две незаконных врезки, площадь разлива составила около 1,2 тыс. кв м.

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