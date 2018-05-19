Анкара, 19 мая, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал отправить в Палестину миротворческую миссию Организации Объединённых Наций. Об этом накануне, 18 мая, сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Миротворческие силы ООН

Эрдоган заявил, что молодёжь палестинского народа, которая гибнет ежедневно от «террора Израиля», надо срочно защитить. Всю вину за происходящее на границе сектора Газа и Израиля президент Турции возложил исключительно на Тель-Авив, пособником которого он назвал США.

Напомним, 18 мая в Стамбуле открылся чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС). Главными темами саммита стали ситуация на границе сектора Газа и Израиля, где продолжаются столкновения палестинцев с израильскими силами безопасности, и перенос американского посольства в Иерусалим.