Братислава, 19 мая, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Пользователей приложения Airbnb, предназначенного для онлайн-бронирования жилья, предупредили о серьёзной киберугрозе, позволяющей мошенникам завладеть банковскими данными жертвы. Об этом сообщают эксперты компании ESET, специализирующейся на создании антивирусного программного обеспечения.

geralt Киберпреступность

В блоге компании опубликовано предупреждение о волне так называемых «фишинговых» атак на пользователей сервиса Airbnb. Специалисты компании ESET отметили, что целью злоумышленников, присылающих незадачливым путешественникам анкеты под видом техподдержки сервиса, является получение ФИО и данных банковской карты вместе с логином и паролем от приложения.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации исследования компании «Лаборатория Касперского», в IT-бюджетах компаний РФ доля затрат на кибербезопасность выросла в 2017 году до 17%. Средний бюджет крупных компаний РФ в прошлом году составил около 400 млн рублей.

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