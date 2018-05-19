Вашингтон, 19 мая, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Командование военно-воздушных сил США изменило маршрут запланированного полета двух американских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев B-52 таким образом, чтобы он не пролегал в воздушном пространстве над Корейским полуостровом. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Сообщается, что о таком изменении попросила Южная Корея, которая не хочет раздражать Пхеньян в преддверии готовящихся переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Известно, что стратегические бомбардировщики В-52 ВВС США вылетели с американской авиабазы на острове Гуам в Тихом океане и приземлились там же. Их полет продолжался около 48 часов. Они пролетели к югу и юго-востоку от Корейского полуострова, но не заходили в воздушное пространство Южной Кореи. Было ли на борту этих самолетов ядерное оружие не уточняется. Подчеркивается, что полет не был учебным.

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын должны встретиться в Сингапуре 12 июня. Однако эта встреча уже оказалась под угрозой, так как США и Южная Корея в очередной раз проводят свои агрессивные военные учения у границ КНДР. Пхеньян уже отказался от проведения переговоров на уровне министров с Южной Кореей.