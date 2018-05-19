Москва, 19 мая, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Телеканал «Россия 24» покажет 19 мая ранее снятый с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова «Бесогон» под названием «Синдром Гарри Поттера». Об этом сообщается на сайте передачи.

Kremlin.ru Никита Михалков

Отмечается, что передача выйдет в эфир в субботу, 19 мая, «время уточняется».

«В этом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков рассуждает о трудностях коммуникаций в современном мире», — говорится на сайте.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая Михалков, отвечая на вопрос радиостанции «Говорит Москва» относительно причин снятия передачи с эфира, отметил, что каждому, кто посмотрит выпуск в интернете, вполне по силам сделать собственный вывод о том, почему эту программу убрали.

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