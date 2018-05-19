Монтевидео, 19 мая, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Официальный посол сборной Уругвая на ЧМ — 2018 по футболу, уругвайская актриса и певица Наталия Орейро записала к спортивному празднику клип на песню United by love. Композиция опубликована на Youtube-канале Warner Musica.

jikatu Уругвайская актриса Наталия Орейро

Следует отметить, что любимая многими в России за главную роль в сериале «Дикий ангел» актриса спела часть слов по-русски.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве специально к чемпионату мира по футболу пройдут бесплатные показы художественных и документальных редких кинолент, посвящённых всемирно любимой игре. Показы пройдут в сети кинотеатров «Москино» с 26 мая по 30 июня. Всего кинотеатры сети представят 13 лент — восемь советских и пять бразильских.

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