Вашингтон, 19 мая, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа отказалась предоставлять финансовую помощь на восстановление северо-западных районов Сирийской Арабской Республики. Об этом накануне, 18 мая, сообщает CBS со ссылкой на неназванных «официальных лиц США».

Виктор Дюбрейль. Бочки с деньгами. 1897

Сообщается, что президент Трамп дал поручение пересмотреть все программы содействия Сирии. Известно, что в рамках этих программ США финансировали так называемую сирийскую оппозицию, которая на самом деле была придатком к террористическим группировкам, наводнившим Сирию в ходе войны. В результате пересмотра было решено отказаться от программы оказания содействия северо-западным регионам Сирии.

Американские чиновники смогли наконец-то установить, что большая часть северо-западной Сирии контролируется законным правительством во главе с Башаром Асадом. Остается ещё провинция Идлиб, в части которой всё ещё властвуют террористы, но по всей видимости в Вашингтоне уже списали со счетов этот террористический анклав.

При этом высвободившиеся финансовые средства скорее всего будут влиты в программу содействия восстановлению северо-восточных регионов Сирии, где ещё пока держатся курдские силы, поддерживаемые США. Известно, что в Сирии остаются порядка 2 тыс. американских солдат, но президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении вывести их как можно скорее.