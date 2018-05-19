Джелалабад, Афганистан, 19 мая, 2018, 08:12 — ИА Регнум. На северо-востоке Афганистана в Джелалабаде в результате тройного взрыва на городском стадионе погибли восемь человек, передаёт 19 мая телеканал Tolo News.

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Власти провинции Нангахар сообщили, что террористический акт произошёл во время соревнований по крикету. Телеканал сообщает, что в результате взрывов погиб организатор матча и заместитель главы администрации города Мехтарлам. Пока ни одна из экстремистских организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в СМИ появилась информация о том, что сотрудники ФСБ России предотвратили серию терактов в Москве и Санкт-Петербурге. Остановить террористов удалось при участии спецслужб Таджикистана и Киргизии. Отмечается, что задержанные принадлежат к террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они готовили нападения в местах скопления людей на чемпионате мира — 2018 по футболу.

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