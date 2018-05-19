Пекин, 19 мая, 2018, 05:42 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направили группу бомбардировщиков для участия в военных учениях в «южных водах, сообщил 18 мая источник агентства Синьхуа в китайском военном ведомстве.

Взлёт китайского истребителя Shenyang J-31

Бомбардировщики взлетели с военной базы на юге Китая и атаковали условные цели в указанном районе, проведя предварительно учения по взлету и приземлению на островках в океане. Цель учений — увеличить боеготовность вооруженных сил и отработать отражение угроз с моря.

Напомним, что учения в «южных водах» для Китая носят политический характер, поскольку там, в Южно-Китайском море расположены спорные острова, принадлежность которых оспаривают пять держав, включая Китай и Вьетнам. Китай же считает острова целиком и полностью своими, подкрепляя это возведением на них военной инфраструктуры и учениями.