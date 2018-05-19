Пекин, 19 мая, 2018, 05:21 — ИА Регнум. В Китае объявлена программа по борьбе с культурными организациями, нарушающими законодательство, которая будет проводиться совместно по меньшей мере пятью государственными департаментам, включая Департамент связей с общественностью при ЦК Компартии Китая, Администрацию по киберпространству Китая и Министерство общественной безопасности, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

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Целью кампании является борьба с внутренними организациями, которые не зарегистрированы, финансируются из-за рубежа, но умалчивают об этом, а также бизнес-инициативами, прикрывающихся именами культурных или общественных организаций, говорится в соответствующем заявлении участников кампании. Отмечается также, что зачастую подобные организации используют громкие и звучные имена, прикрывая свою мошенническую деятельность.

Напомним, что в Китае действует жесткое законодательство, регулирующее деятельность общественных, культурных, благотворительных и прочих некоммерческих и неправительственных организаций. Все они должны строить «партнерство» с государственными органами, предоставляя им регулярную всеобъемлющую отчетность.

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