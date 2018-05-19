Лос-Анджелес, США, 19 мая, 2018, 04:55 — ИА Регнум. Бизнесмен Илон Маск озвучил цену в 1 доллар США на проезд в еще не созданном «высокоскоростном метро» Loop, сообщает официальный twitter метро Лос-Анджелеса.

Жорж Дюмениль де Латур. Шулер с бубновым тузом. Около 1635

Сообщается, что первым шагом к реализации этого проекта будет строительство тестового тоннеля длиной в 2,7 мили на западе Лос-Анжелеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая Илон Маск выложил ролик, в котором показан недостроенный тоннель в своем Instagram.