На востоке Китая грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Есть жертвы
Наньчан, Китай, 19 мая, 2018, 04:50 — ИА Регнум. Пять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщили местные власти, передает 18 мая агентство Синьхуа.
Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания
Столкновение грузовика с легковой машиной
Авария произошла в обед по местному времени 18 мая. Автомобиль столкнулся с грузовиком на хукоуской секции провинциальной трассы S214. Два человека скончались на месте, еще трое — в госпитале. Начато расследование касательно данного инцидента.
Напомним, что 17 мая в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая произошло схожее происшествие. Семь человек погибли в результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом.