Нью-Йорк, США, 19 мая, 2018, 04:49 — ИА Регнум. В крупном ДТП в Нью-Йорке пострадал 31 человек, передает NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Уточняется, что люди стали участниками ДТП у входа в центральный проезд тоннеля Линкольна, где столкнулись два автобуса. Виновник аварии пока не назван.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Нью-Джерси в аварии с участием школьного автобуса погибли два человека. С автобусом на трассе столкнулся грузовик.