Москва, 19 мая, 2018, 04:12 — ИА Регнум. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановление антииранских санкций является нарушением международного права, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью аргентинской газете «Кларин» 18 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хасан Рухани и Дональд Трамп

Глава российского МИД также отметил, что Иран в ответ не пошел на эскалацию конфликта и продолжает выполнять договоренности. Остальные участники сделки, по словам Лаврова, исполняют свои обязательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майкл Помпео намерен уговорить европейских союзников оказать максимальное давление на Иран.