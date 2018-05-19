Москва, 19 мая, 2018, 03:56 — ИА Регнум. Разнонаправленное движение показали индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов 18 мая.

Цитата из х/ф «Вне закона». Реж. Джим Джармуш. 1986. США Тебе — налево, мне — направо

По итогам сессии индекс РТС снизился, а Мосбиржи — вырос. РТС опустился до 1173,14 пункта (минус 0,72%), индекс Мосбиржи достиг 2326,94 пункта (плюс 0,15%).

Напомним, по состоянию на 18:55 мск курс доллара на Московской бирже составил 62,44 рубля, курс евро — 73,47 рубля. Таким образом, курс рубля снизился.