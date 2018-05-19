Санкт-Петербург, 19 мая, 2018, 03:10 — ИА Регнум. Владислав Кургуров, основатель популярного в интернете жанра «стишки-пирожки», скончался на 47-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщает группа «Пирожки+» на «ВКонтакте».

Эдвард Окунь. Четыре струны скрипки. 1914

Об обстоятельствах смерти не сообщается. Подписчики группы выражают соболезнования и поминают создателя траурными «пирожками».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая было найдено тело пропавшего в ноябре 2017 года писателя и журналиста Сергея Сакина.