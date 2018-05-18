Ставрополь, 19 мая, 2018, 02:42 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Ставропольском крае, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Саранча

«В результате интенсивного распространению мароккской саранчи в Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском районах наблюдается массовое повреждение озимой пшеницы и кормовых культур», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что ущерб от нашествия насекомых превысил пять миллинов рублей.

«В связи со сложившейся фитосанитарной ситуацией по мароккской саранче 18 мая 2018 года распоряжением Губернатора Ставропольского края № 236-р на территории Ставропольского края введен режим чрезвычайной ситуации», — отметили в ведомстве.

Как заявили в региональном министерстве, к настоящему моменту обследовано 223 тысяч гектар посевов, и заселение саранчи выявлено в шести районах края.