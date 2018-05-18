Мордовия, 21 мая, 2002, 16:27 — ИА Регнум. В Центре документации новейшей истории готовится книга "Саранск в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945". Издание объемом в 200 листов будет первым в Мордовии исследованием в истории малых городов России. Долгое время эта тема не разрабатывалась, сборники опубликованных документов в основном касались республики в целом. В книге будут собраны материалы об участниках войны, жизни города в это трудное время, фотографии военных лет из Центрального Государственного архива и личных архивов ветеранов. Выход книги запланирован на июль текущего года.