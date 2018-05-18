Даллас, США, 19 мая, 2018, 01:18 — ИА Регнум. 18 мая между командами «FaZe» и «SK Gaming» (Бразилия) был разыгран матч ¼ финала киберспортивного турнира ESL Pro League Season 7 по CS: GO с призовым фондом в 750 000$. Противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу европейской пятерки.

Цитата из к/ф «Геймеры». реж Павел Санаев. 2009. Россия Игроки

Своими пиками команды выбрали карты De_Overpass и De_Mirage. В качестве третьей карты будет сыгран De_Cache.

1-я карта: проиграв за сторону атаки со счетом 5:10 бразильский коллектив дал бой, забрав 8 раундов после смены сторон, но для победы на своем пике этого не хватило. Лучшим стрелком первой карты Best Of 3 противостояния стал норвежский рифлер Хавард «rain» Нигаард, настрелявший 27 фрагов и потерявший 100% здоровья лишь 17 раз.

2-я карта: Забрав невероятные 13 раундов за слабую сторону «FaZe» не встретили мощного сопротивления бразильского коллектива на второй половине, закрыв карту с разгромным счетом 16:5. Стоит отметить блестящую и очень надежную игру боснийского рифлера Нико «NiKo» Ковача (20 kills, 12 deaths).

Составы на матч:

«FaZe»: «rain», «NiKo», «GuardiaN», «karrigan», «Xizt».

«SK Gaming»: «Stewie2k», «fer», «coldzera», «FalleN», «boltz».