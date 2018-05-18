Хараре, 19 мая, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Министр информации Зимбабве Саймон Хама Мохо заявил, что глава страны не говорил приписываемых ему слов о необходимости вернуть власть «белым людям», чтобы граждане перестали есть «крыс и бабуинов», 18 мая передает агентство Associated Press.

Lordr3w Эммерсон Мнангагва

Ранее 18 мая несколько информационных сайтов Зимбабве заявили, что Эммерсон Мнангагва посетовал на «ошибки прошлого» — экспроприацию земли у белых фермеров. Якобы Мнангагва намерен исправить ситуацию и «призвать белых людей вернуться».

Напомним. и.о. президента Зимбабве Эммерсон Мнангагва, сторонник либеральных реформ, борьбы с коррупцией и «исправления ошибок» Роберта Мугабе, пришел к власти после военного переворота в ноябре 2017 года. Летом 2018 года ему предстоят президентские выборы.

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