Женева, Швейцария, 18 мая, 2018, 22:12 — ИА Регнум. Индия передала во Всемирную торговую организацию (ВТО) свой проект ответных мер против введения США таможенных пошлин на сталь и алюминий, 18 мая передает агентство Reuters.

Ashwin Kumar Флаг Индии

Согласно заявлению ВТО, Индия оценивает ущерб своей экономике от 25% американских пошлин на сталь и 10% пошлин на алюминий в $134 млн и $31 млн и планирует ответить «симметрично» — введением пошлин на экспорт из США пальмового масла, соевого масла и кешью. Тарифы планируется ввести с 21 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 мая о планах по введению ввозных пошлин на ряд американских товаров с 20 июня заявил Евросоюз. ЕС оценивает ущерб от американских тарифов на сталь и алюминий в $1,5 млрд и $100 млн соответственно.