Гавана, 18 мая, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель прибыл на место крушения пассажирского самолета Boeing-737 авиакомпании Cubana de Aviacion, который разбился рядом с международным аэропортом Гаваны. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает агентство Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Иллюминатор самолета. Крушение

«Произошёл прискорбный авиаинцидент. Новости не очень многообещающие. Вероятно, число жертв велико», — сказал Мигель Диас-Канель, находясь на месте трагедии.

Напомним, лайнер выполнял рейс из Гаваны в Ольгин, на его борту находились 104 человека.