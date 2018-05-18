Берлин, 18 мая, 2018, 21:55 — ИА Регнум. «Новый мировой порядок», провозглашенный Джорджем Бушем-старшим после войны в Ираке в 1991 году, уже давно ушел в архивы истории. Надежная структура безопасности в мире, где новые технологии ежедневно ставят под сомнение все устоявшиеся убеждения, в ближайшее время создана не будет, по крайней мере, до тех пор, пока Запад не начнет снова понимать Россию, пишет сегодня, 18 мая, немецкое издание Die Welt.

Никита Устинов ИА REGNUM Двойные стандарты

Карта мира в головах политиков значительно отличается от той, что основана на фактах и балансе сил. Поэтому без тщательного изучения истории и географии, без знания менталитетов и точек зрения, все попытки формирования этого устойчивого нового мирового порядка будут оставаться тщетными, полагает немецкий историк и журналист Михаэль Штюрмер. И степень, в которой Европа сможет на этот порядок влиять, зависит не в последнюю очередь именно от продуктивных отношений с Россией, отмечает эксперт.

В эпоху «азиатского разворота» США и политики «America First» Дональда Трампа и его администрации Европе больше не приходится сильно надеяться на своих трансатлантических партнеров. Это говорит о том, что отношения с Россией в данный момент являются никак не предательством Запада, а необходимым дополнением к европейской политике безопасности, как это и было всегда.

Больше всего из немецких политиков Россию понимал Отто фон Бисмарк, комментирует Штюрмер. Уважение к России пришло к нему еще в бытность прусским дипломатом при российском императорском дворе, однако при этом в отношениях с Россией он всегда сохранял определенную дистанцию, руководствуясь, насколько это возможно, разумом и здравым смыслом. Именно этим и характеризовалась в дальнейшем его политика по отношению к России. Пруссия была великой европейской державой, но под пристальным взглядом своего большого восточного соседа, и Бисмарк никогда не забывал об этом.

Через все международные кризисы и войны, подкрепленные антизападными чувствами и настроениями, Германия со времен Бисмарка испытала по отношению к России целый спектр чувств, отмечет немецкий историк, начиная от очарования и восхищения и заканчивая страхом и отчуждением.

Однако то, что на протяжении двух столетий просуществовало вплоть до сегодняшнего дня — это глубокая амбивалентность немцев по отношению к России, и она глубже, чем в любых других соседних странах Западной Европы и, тем более, в США.

На данный момент, когда стратегический диалог между Россией и Западом нивелирован до санкций, а императив контроля над вооружениями больше не действует, Западу, в том числе и Германии, необходима новая политика в отношении России, нечто между восторгом и демонизацией, заключает Михаэль Штюрмер. Сейчас Европа крайне нуждается в тех, кто знает и принимает Россию во всех ее противоречиях.