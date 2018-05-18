Санкт-Петербург, 18 мая, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ может обжаловать решение арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге по иску украинских компаний к России. Об этом на VIII Петербургском международном юридическом форуме сообщил и.о. министра юстиции Александр Коновалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Изначально было понятно, что решение, которое будет скорее всего вынесено — еще раз повторю, детали я не знаю, потому что решение я не видел, мы не участвовали в этих делах и не организовывали представительство в этих процессах — скорее всего, будет негативным для России. Это значит, что с высокой долей вероятности оно будет обжаловано», — заявил Коновалов.

Напомним, арбитраж присудил 18 украинским компаниям $159 млн в связи с потерей имущества в Крыму. Суд признал Россию ответственной за экспроприацию жилых и коммерческих объектов на полуострове, в частности, гостиниц, многоквартирных домов и отдельных жилых квартир.