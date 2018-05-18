Стамбул, Турция, 18 мая, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вынесет вопрос убийств израильскими военными палестинцев в секторе Газа на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН, 18 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Безусловно, Израиль должен быть привлечен к ответственности за невинных жертв, которых он убил на глазах у международного сообщества. Мы поднимем этот вопрос на Генеральной Ассамблее», — заявил Эрдоган на открытии экстренного саммита ОИС в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган выступил с осуждением США и Израиле на митинге в Стамбуле. Президент Турции заявил, что ООН «утратила легитимность», показав неспособность ответить на убийства в Газе, где при подавлении протестов 14 мая израильскими военными были застрелены 60 палестинцев.