Екатеринбург, 18 мая, 2018, 21:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге торговый центр «Марс» возобновляет свою работу. Соответствующее решение 18 мая вынес Чкаловский районный суд.

Цитата из м/ф «Вовка в Тридевятом царстве». реж Борис Степанцев. 1965. СССР И так сойдет!

Как пишет портал Е1.Ru, собственники и их представители заявили в суде об устранении ряда нарушений. При этом признались, что некоторые ликвидировать не в силах. Также они настаивали на том, что этот ТЦ вряд ли можно считать объектом с массовым пребыванием людей. В этом ТЦ нет ни кинотеатра, ни других нарушений. По мнению граждан, временное закрытие ТЦ было показательной поркой.

В итоге суд снял запрет на эксплуатацию ТЦ «Марс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, его деятельность была приостановлена 7 мая. На этом настояла прокуратура.