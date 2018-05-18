Ташкент, 18 мая, 2018, 21:20 — ИА Регнум. В Узбекистане до 1 января могут принять закон «О персональных данных», согласно которому сбор и обработка личных сведений будет совершаться только с разрешения граждан. Соответствующий законопроект опубликован 18 мая на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых актов республики.

Pxhere.com Персональные данные под защитой

В документе отмечается, что целью законопроекта является защита прав и свобод человека. Под персональными данными понимаются данные, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту, зафиксированные на электронном, бумажном и ином материальном носителе. В документе также прописаны принципы и условия обработки данных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане активно проводятся реформы, направленные на защиту прав и свобод человека. Ташкент заявил, что намерен войти в Совет ООН по правам человека. 11 мая представители республики отчитались в ООН по ситуации с правами человека.