Сеул, 8 декабря, 2020, 05:21 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 594 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 566 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что впервые за три дня в Южной Корее фиксируется менее 600 инфицированных ежедневно. При этом органы здравоохранения предупреждают, что ситуация с COVID-19 может выйти из-под контроля.

Всего с начала пандемии в Южной Корее выявили 38 755 зараженных коронавирусом нового типа. Также за 7 декабря в республике скончались еще три пациента с COVID-19. Общее число погибших от осложнений, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в стране достигло 552 человек.