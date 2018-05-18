Гавана, 18 мая, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании Cubana de Aviacion потерпел крушение на Кубе. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает кубинское телевидение.

В небе

Сообщается, что самолет, на борту которого находились более сотни пассажиров, выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Лайнер упал всего через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны.

К месту происшествия прибыли автомобили скорой помощи и пожарной службы.