Салехард, 18 мая, 2018, 20:49 — ИА Регнум. На Ямале губернатор Дмитрий Кобылкин вечером 18 мая созвал экстренное совещание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Kremlin.ru Дмитрий Кобылкин

Новость о назначении на пост министра природных ресурсов и экологии застала его на рабочем месте, в Салехарде. Сегодняшнее совещание стало самым коротким. Теперь уже бывший глава региона поблагодарил присутствующих за плодотворное сотрудничество.

Напомним, на пост министра он был назначен сегодня, 18 мая. Указ подписал президент России Владимир Путин.

На Ямале Кобылкин работал с 1993 года. А в марте 2010-го он возглавил регион. Как отмечают в пресс-службе губернатора, за эти восемь лет округ стал лидером российской Арктики. ЭВРП с 2012 года вырос в 2,5 раза, по нему регион находится на втором месте в России. Объём промышленного производства с 2010 года вырос в 3,5 раза. Здесь работает треть всех работников Арктической зоны, а в последние два года стабильно выпускается почти половина всех промышленных товаров, производимых в российской Арктике.

Также Дмитрий Кобылкин стабильно занимает первые места в рейтингах эффективности глав регионов.