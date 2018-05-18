Женева, Швейцария, 18 мая, 2018, 21:17 — ИА Регнум. Евросоюз передал в ВТО проект введения тарифов на ряд товаров из Соединенных Штатов в ответ на введение США пошлин на ввоз стали и алюминия, 18 мая передает агентство Reuters.

Пауль де Вос. Кошачий бой в кладовке. 1596

Согласно опубликованному заявлению ВТО, ЕС расценивает ущерб своей экономике от тарифов США на сталь в $1,5 млрд и от тарифов на алюминий в $100 млн. И намерен ответить введением пошлин на изделия из стали и различные виды сельскохозяйственной продукции.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп ввел пошлины на ввоз в Соединенные Штаты стали и алюминия, что было расценено странами Евросоюза как начало «торговой войны».