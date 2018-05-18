Красногорск, 18 мая, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Отделение партии «Единая Россия» в Московской области намерено приостановить членство в политической организации депутата городского поселения Лесной Пушкинского района Андрея Одинцова, который дал пощечину школьнику. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба подмосковного отделения «Единой России».

Насилие

На днях в подмосковном поселке Ельдигино произошел вопиющий инцидент. Депутат Одинцов проверял работу подрядчиков на территории школьного стадиона в поселке и в ходе этой проверки сделал замечание подросткам за их шумное, на его взгляд, поведение. В ходе произошедшего конфликта Одинцов позволил себе дать пощечину подростку.

Родители пострадавшего ребенка собираются подать в суд на депутата Одинцова. Сам он ситуацию никак не комментирует.

Временно исполняющий обязанности руководителя исполкома Пушкинского местного отделения «Единой России» Коба Паикидзе заявил, что местная партийная ячейка в курсе инцидента и считает, что он до конца «не исчерпан».

«Членство Андрея Одинцова в партии будет приостановлено на ближайшем политсовете до выяснения обстоятельств и вынесения официальными органами решения по данному поводу», — заявил Паикидзе.

Руководитель регионального исполнительного комитет подмосковного отделения «Единой России» Денис Перепелицын заявил, что региональная партийная организация резко осуждает данный поступок и считает его совершенно недопустимым для статуса депутата.