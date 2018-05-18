Тюмень, 18 мая, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Президентом Союза биатлонистов России (СБР) в третьем туре голосования избран четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчев — он опередил своего ближайшего конкурента трехкратного чемпиона и заместителя президента СБР по международным отношениям Виктора Майгурова, сообщили 18 мая в пресс-службе Союза.

Valeriy10f Владимир Драчёв

Отчетно-выборная конференция СБР состоялась 18 мая в Тюмени. На пост главы Союза претендовали три человек: Владимир Драчев, Виктор Майгуров и заместитель президента СБР по работе с региональными организациями Дмитрий Алексашин. Драчев является двукратным призером Олимпийских игр, многократным чемпионом мира и депутатом Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Драчев заявил, что в условиях внешнего давления российский биатлон может оказаться в условиях изоляции. Он добавил, что готов менять ситуацию для того, чтобы быть «чистыми» в Международном союзе биатлонистов.