Шахты, Ростовская область, 18 мая, 2018, 20:23 — ИА Регнум. В Ростовской области в день проведения итоговых экзаменов произошло ЧП. В школе №38 в городе Шахты один из учеников распылил газ из перцового баллончика. В связи с этим из здания было эвакуировано около 800 человек, некоторым понадобилась помощь.

Björn Hansson Газовый баллончик

Как уточнила директор школы Инна Стурова, инцидент произошёл утром 17 мая на третьем этаже здания. Десять ребят почувствовали недомогание и обратились за помощью к прибывшим на место происшествия медикам.

«После того, как мы провели эвакуацию и проветрили помещение, дети вернулись к учебному процессу. Сейчас полиция занимается расследованием, они выяснят, кто именно это сделал. В скорую помощь попали 10 человек. Но остались и поехали в медучреждение двое. У девочки болезнь желудка, мама ученицы решила провести обследование после этого случая. И один мальчик был отправлен в педиатрию. Все остальные дети вернулись домой», — цитирует директора общеобразовательного учреждения информационный портал города kvu.su.

Стоит отметить, что это не единичный случай. Так, в декабре 2017 года из школы №1 посёлка шахты Южная эвакуировали более 300 детей из-за распылённого газа. В результате ЧП никто не пострадал.