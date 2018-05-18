Санта-Фе, США, 18 мая, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в средней школе города Санта-Фе в штате Техас. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал сегодня, 18 мая, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Стрельба в школе

«Стрельба в школе в Техасе. Первые сообщения выглядят скверно. Да хранит всех Господь!» — пишет Трамп.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что вооруженный мужчина открыл стрельбу в средней школе американского города Санта-Фе в штате Техас, в которой учатся около 1400 детей и подростков. По последним данным, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 10 человек.

Известно, что стрельбу открыл один из учеников школы. О мотивах поступка стрелка пока ничего не известно.