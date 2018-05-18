Вашингтон, 18 мая, 2018, 20:17 — ИА Регнум. В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США Агентство США по международному развитию USAID и министерство внешней торговли республики подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает 18 мая «Sputnik Узбекистан».

Wto.org Флаг ВТО

В рамках документа США окажет Узбекистану поддержку при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО). Вашингтон будет оказывать необходимое техническое содействие, поможет оформить документы и проанализировать последствия вступления в организацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая заместитель министра внешней торговли Узбекистана Сахиб Саифназаров заявил, что в республике сформирована межведомственная комиссия по вступлению в ВТО.