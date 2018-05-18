Тюмень, 18 мая, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Теперь уже бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев попрощался с регионом. Он поблагодарил жителей за доверие и совместную работу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Девять дней одного года». Реж. Михаил Ромм. 1961. СССР Прощание

Он отметил, что за последние 17 лет «мы были единой командой, нам многое удалось». И даже если казалось, что путь неверный, благодаря общим усилиям в итоге всё получалось. Якушев отметил, что тюменцы дали ему возможность сформироваться как человеку и как государственному деятелю.

«Меня воспитала Тюменская земля, меня воспитали жители Тюменской области. Искренне говорю спасибо всем землякам», — цитирует его пресс-служба губернатора.

Якушев пришёл на государственную службу в 2001 году. Комментируя свое новое назначение, он отмечает, что испытывает сложные эмоции.

«С начала 21 века по сегодняшний день я прошагал вместе с регионом. Огромное количество инициатив мы осуществили вместе с Сергеем Семеновичем Собяниным, потом появились новые проекты, в которые вкладывал душу, жил ими», — сказал Якушев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе правительства страны. Якушев назначен на пост министра строительства и ЖКХ.

На посту губернатора Тюменской области Якушев был с 2005 года. Его полномочия истекали в сентябре 2019-го.

Теперь региону предстоят выборы губернатора. Они пройдут 9 сентября.