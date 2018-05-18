Вашингтон, 18 мая, 2018, 19:51 — ИА Регнум. США и Узбекистан совместными усилиями улучшат отчетность и прозрачность в республике, что сформирует основу для деятельности американских компаний. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на приеме по случаю визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает 18 мая телеграфное агентство «УзТАГ».

Press-service.uz Дональд Трамп и Шавкат Мирзиёев

Трамп сказал, что «незабываемый» визит Мирзиёева в США вывел отношения между странами на качественно новый уровень и является началом «светлого будущего двух стран». В ходе своего обращения к участникам президент США также высоко оценил изменения и реформы в Узбекистане, которые происходят под руководством Мирзёиева.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая Шавкат Мирзиёев посети Пентагон, где встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. В этот же день глав государства встретился с конгрессменами в Капитолии, а также с главой Госдепа Майклом Помпео.