Пекин, 18 мая, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Король Испании Филипп VI в четверг встретился с членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Ван И,сообщает 18 мая Синьхуа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Китайские фигурки

Попросив Ван И передать сердечный привет и добрые пожелания председателю КНР Си Цзиньпину, Филипп VI заявил, что инициатива «Пояс и путь» имеет важное значение для общего развития и процветания в регионе и на планете в целом. Испанская сторона готова принять активное участие в строительстве в рамках этой инициативы, раскрыть потенциальные возможности двустороннего сотрудничества в торговой, туристической и культурной областях, и наряду с этим расширить взаимодействие на рынках третьих стран, в Латинской Америке и Африке. По его словам, Мадрид стремится к укреплению контактов и сотрудничества с Китаем в международных и региональных делах, чтобы внести позитивный вклад в мир и стабильность на планете.

Ван И передал Филиппу VI сердечный привет от председателя Си Цзиньпина и отметил, что на фоне нынешней международной обстановки, значительной неопределенности Китай и Испания должны усилить контакты и кооперацию, чтобы придать еще больший позитивный импульс миру и процветанию на планете.

Испания имеет исторические и региональные преимущества в участии в строительстве в рамках инициативы «Пояс и путь», и китайская сторона готова осуществить состыковку инициативы «Пояс и путь» со стратегией развития Испании, расширить пространство взаимодействия, вскрыть новые потенциальные возможности сотрудничества, неуклонно углублять контакты и кооперацию в различных областях. Китай намерен использовать 45-летие установления дипломатических отношений между Пекином и Мадридом, тщательно спланировать двусторонние взаимные визиты на высшем уровне, чтобы вывести китайско-испанские отношения всестороннего стратегического партнерства на новую ступень.