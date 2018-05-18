Тбилиси, 18 мая, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Спецоперация в ночных клубах Тбилиси была проведена после 3-месячных следственных действий, которые выявили сетевой характер реализации наркотиков, заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, выступая 18 мая на пленарном заседании парламента.

Цитата из д/с «Белая смерть». Реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

Министр отчитался перед депутатами о событиях ночи с 11 на 12 мая, когда полиция произвела обыск в двух ночных клубах Тбилиси и арестовала несколько наркоторговцев, а также о последовавших за этой операцией двухдневных митингах посетителей ночных клубов и ряда неправительственных организаций, которые осуждали МВД за нарушение «приватного пространства граждан» и требовали отставки министра и освобождения задержанных.

По информации Гахария, следственные действия в ночных клубах проходили в форме контрольных закупок, и спецоперация, соответственно, была проведена там, где контрольные закупки подтвердили факты реализации наркотиков.

«Фактически было доказано, что продажа наркотических веществ в ночных клубах носила системный характер», — пояснил министр и подчеркнул, что полиция поступила правильно, так как в данном случае защищала права граждан.

Гахария также сообщил, что расследование по данным фактам продолжается, и намекнул, что подобные следственные и оперативные действия могут затронуть и другие ночные заведения, где также ведется реализация наркотических веществ.

«Министерство всегда боролось и будет бороться против реализаторов наркотиков, и никто никогда зону нашего действия ограничить не сможет. То, что мы исходя из общественного интереса создали дискомфорт 70, максимум 100 лицам, которые с 12 до 1 часу ночи готовились к развлечениям в клубах, извините, но это было сделано исходя из общественного интереса, и польза, которую принесло это мероприятие, однозначно гораздо больше», — подчеркнул глава МВД.

Что касается акции, которая в течение 2 дней проходила после спецоперации в ночных клубах, министр сообщил, что в ходе акции со стороны полиции не было зафиксировано ни одного факта превышения служебных полномочий, за что он выразил благодарность полицейским.

Напомним, что 12 и 13 мая у здания парламента Грузии проходила организованная движением «Белый шум», активным сторонником либерализации наркополитики и декриминализации легких наркотиков, акция протеста против обыска и арестов в двух ночных клубах, проведенных в ночь на 12 мая. Участниками акции были несколько десятков человек, большей частью — потребители наркотиков и лица нетрадиционной ориентации, которые отличались «особенной свободой поведения», использовали в своих выступлениях нецензурные выражения и даже станцевали стриптиз на монументе в память о погибших 9 апреля 1989 года. Хотя акция была немногочисленной, ее участники, пользуясь нейтральным отношением полиции, перекрыли движение по проспекту Руставели, создав проблемы движению транспорта.

Слишком «откровенные» действия и поведение участников акции вызвали протест у значительной части традиционно настроенного грузинского общества, и ряд общественных организаций созвал к зданию парламента своих сторонников и устроил контракцию. Участники контракции несколько раз пытались прорвать кордон полиции, чтобы добраться до «распоясавшихся наркоманов и их защитников», но сделать это им так и не удалось. В конце дня 13 мая на проспект Руставели прибыл глава МВД, который провел переговоры с организаторами акции, затем вышел к собравшимся, по их требованию принес извинения, после чего призвал всех разойтись и пообещал, что со следующего дня начнет с представителями митингующих детальное обсуждение их требований.

Слова министра, а также растущая угроза со стороны агрессивно настроенных участников контракции сделали свое дело. Протестовавшие против обысков в ночных клубах разошлись и митинг закончился без особых проблем и инцидентов. Но само выступление министра, а также тот факт, что он принес извинения за то, за что извиняться не должен был, вызвало возмущение у традиционной части грузинского общества. На следующий день после акции в МВД состоялась встреча с представителями «Белого шума», но дальнейшего развития работа над требованиями участников акции пока не получила.

Выступая перед парламентом, министр также рассказал о планах своего ведомства и проводимых в структуре МВД реформах. По его информации, в министерстве разработал план системного обновления, который охватывает три направления. Это структурные реформы, «содержательные» реформы и усовершенствование действующего законодательства. Самой сложной частью плана Гахария назвал именно «содержательные» реформы и пояснил, что самым главным компонентом этой реформы является «организация основанной на анализе полицейской деятельности» и приближение полиции по уровню технологий к странам Европы. Полный план реформ министр пообещал представить 31 мая вначале полицейским, а затем — парламенту.