Вашингтон, 18 мая, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Государственный департамент США и встретился с его главой Майклом Помпео, сообщили 17 мая в пресс-службе узекистанского лидера.

President.uz Флаги двух стран

В рамках встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление двухстороннего сотрудничества, а также активизацию связей между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая Мирзиёев посетил Пентагон и Капитолий. В рамках визита президента Узбекистана в США стороны подписал пятилетний план военного сотрудничества. 16 мая глава республики встретился с президентом США Дональдом Трампом, который охарактеризовал отношения между странами как стратегические.