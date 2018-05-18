Брюссель, 18 мая, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Еврокомиссия предложила правительствам стран ЕС рассмотреть возможность прямых транзакций с центробанком Ирана в качестве ответа на санкции США против Ирана и его контрагентов, 18 мая передает агентство Reuters.

Финансовые потоки

«Президент комиссии Жан-Клод Юнкер сделал это предложение странам-членам. Теперь нам нужно выяснить, как мы можем облегчить платежи за нефть и «репатриировать» иранские фонды из Европейского союза в центральный банк Ирана», — заявил журналистам представитель Еврокомиссии, принимавший участие в переговорах в Софии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в болгарской Софии прошел саммит стран Евросоюза, одним из центральных вопросов которого стал выход США из «ядерной сделки» с Ираном и последствия новых санкций Соединенных Штатов для европейского бизнеса в Иране.