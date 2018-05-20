Киев, 20 мая, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Демонтировать построенную Михаилом Саакашвили «хату бракосочетаний» попросил губернатора Одесский облсовет. Что не понравилось в строении одесситам, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сам Саакашвили объяснял это так:

«Домик переносной, он такой, что его может сдуть. Я прекрасно понимаю, что село в город Одессу нельзя переносить. Село должно быть в селе, а в городе есть место прекрасным строениям. Я прекрасно знаю, что можно сделать сногсшибательное строение, как в Батуми — здесь у нас строение для свадьбы стоило несколько миллионов долларов. Но в Одесской области таких денег нет, поэтому, за отсутствием средств, на что хватило денег, то и построили».

Теперь депутаты обратились к главе госадминистрации Максиму Степанову с соответствующим обращением. По мнению автора текста письма, Александра Адзеленко, данное строительство рядом с административным зданием областного совета незаконно. Согласно изначальному плану, «хата» для экспресс-регистрации заключения брака, стилизованная под украинское национальное жилище, должна была простоять до осени 2016-го. Но стоит уже второй год, более того — как сообщили в мэрии раньше, собственников объекта найти не удается.

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